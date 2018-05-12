عودة 595 مصريا من ليبيا الى بلادهم خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت السلطات المصرية عودة 595 مصريًا من ليبيا عبر منفذ السلوم البري بينهم 485 سافروا بصورة شرعية و 110 بصورة غير مشروعة وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال مدير أمن مطروح المصرية هشام نصر في تصريح لقناة النهار المصرية، إن 314 شاحنة تحرّكت في الاتجاهين كما تم إنهاء إجراءات مغادرة 130 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي، وإنهاء إجراءات وصول 184 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.

وأوضح نصر أنه تم إنهاء إجراءات سفر 1077 شخصا عبر المنفذ منهم 233 مصريًا و844 ليبيا.

وكانت لجنة متابعة أوضاع العمالة المصرية بالخارج؛ طالبت ليبيا بضرورة تحديد المناطق الآمنة في ليبيا قبل الموافقة على عودة العمالة المصرية، مشيرة إلى ضرورة دراسة الأوضاع الأمنية في ليبيا.

وكانت وزارة القوى العاملة المصرية شكّلت لجنة أزمات عام 2014 لاستقبال العمالة العائدة من ليبيا جراء الحرب التي شهدتها ليبيا عام 2014 والانقسام السياسي الذي جرى خلال العام ذاته.

وأوضحت الوزارة المصرية آنذاك أن إجمالي العائدين من ليبيا عامي 2014 و2015 بلغ 113 ألفا و266 عاملا، في حين لم يتقدم منهم بتسجيل بياناتهم للوزارة من خلال استمارة الحصر سوي 74 ألفا و846 عاملا. الجدير بالذكّر أن وزارة القوة العاملة المصرية، قدّرت العمالة المصرية الرسمية الموجودة في ليبيا قبل 2014 تقدر ما بين 800 إلى 900 ألف، منتشرين في مختلف المناطق الليبية، في حين هناك عمالة غير رسمية تدخل ليبيا بطرق غير شرعية وتقدر بالآلاف.

ويعتمد الاقتصاد الليبي على العمالة الأجنبية وخاصّة منها المصرية بشكل كبير، وانخفضت العاملة الأجنبية في ليبيا بشكل واضح بعد 2014.

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