المتوسط :

أعلن عضو بمجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات عبد الحكيم بالخير، استئناف جزء من طاقم المفوضية العمل الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن المجلس الرئاسي أصدر أوامر بتكليف الحرس الرئاسي بمهام حماية المبنى.

وأكد “بالخير”، أمس الجمعة خلال تصريحات مرئية، أن المفوضية قامت بمراجعة البيانات كافة داخل المنظومة، مبدياً إستعدادهم لأي استحقاق قادم.

وأوضح بالخير أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أصدر قرار بتقديم الدعم المادي للمفوضية بمبلغ وقدره 2 مليون دينار لإعادة صيانة الأضرار التي تعرض لها المبنى، مشيراً لحاجتهم الماسة لقيام فرق الهلال الأحمر المختصة بتنظيف نهائي للمبنى بالإضافة لتواجد فرق من شركة الكهرباء.

The post «عضو بمفوضية الانتخابات» يعلن استئناف العمل بشكل جزئي الأسبوع المقبل appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية