قرار إستثنائي من سيالة حول قيمة بدل الإيجار للدبلوماسيين فى نيويورك وواشنطن وباريس

ليبيا – تحصلت صحيفة المرصد على نسخة من قرار لوزير خارجية الوفاق محمد الطاهر سيالة حول تحديد القيمة الايجارية للموفدين للعمل بالخارج فى كل من الولايات المتحدة وفرنسا .

ونص القرار الذي حمل الرقم 175 لسنة 2018 على أن تكون القيمة الايجارية ( إيجارات السكن ) للعاملين بالولايات المتحدة 8000 دولار شهرياً للمتزوجين و 6000 للعازبين وهو ذات الشيء لموظفي البعثة الليبية فى نيويورك .

اما فيما يتعلق بالسفارة الليبية فى باريس فقد نص ذات القرار على ان تكون القيمة الإيجارات 3600 دولار للمتزوجين و 2700 دولار للعازبيت .

وتمثل هذه الزيادة الاستثنائية فيما يتعلق ببعثتي واشنطن ونيويورك ما مقداره 3000 دولار عن المدفوعات السابقة سواء للمتزوجين او العازبين

ويأتي هذا القرار عقب قرار السراج رقم 574 الذي اصدره يوم الخميس الماضي بشأن خفض مرتبات العاملين فى الخارج بنسبة تقارب 55% .

فيما يأتي قرار سيالة برفع قيمة إيجارات سكن موظفي البعثة الليبية فى نيويورك وطاقم السفارة بواشنطن وسط تقارير متواترة طيلة الفترة الماضية عن نيته الانتقال للعمل كسفير لليبيا فى الولايات المتحدة .

المرصد – خاص

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