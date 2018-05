المتوسط :

التقى وزير الشؤون الخارجية الجزائري “عبدالقادر مساهل”، اليوم السبت، بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة بالعاصمة الجزائرية.

واشاد سلامة بالدور الداعم للجزائر لمساعدة ليبيا للخروج من مرحلة الانسداد السياسي الذي تعيشه، مشيرا إلى أن التشاور مع مساهل أمر مهم بالنسبة له في إطار المهمة التي أوكلت له في ليبيا

وناقش سلامة، الوزير الجزائري في عناصر الخطة الأممية لحل الأزمة الليبية، مؤكدا أن البعثة تعمل على تلك العناصر جنبا إلى جنب دعمها لأية انتخابات محلية وتعزيز أوضاع البلديات،وكذلك محاولة التفاوض على دستور جديد والاستفتاء عليه وصولا إلى تحضير البلاد لانتخابات ذات مصداقية، ناهيك عن بعض العناصر الأخرى كالحوار مع التشكيلات المسلحة

وأوضح سلامة، بأن هناك تقدم متفاوت لكل من هذه العناصر إلا أن الإصرار على النجاح فيها جميعا هو أقوى من أي وقت مضى.

وفي سياق متصل، أفادت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان لها ، بإنّ جولة المبعوث الأممي لدى ليبيا تأتي في إطار المشاورات والاتصالات المنتظمة بين الجزائر والبعثة لتسريع تنفيذ مخطط العمل الأممي في ليبيا وكذلك الحصول على تزكية جزائرية لمساعيه في جمع الفرقاء الليبيين على طاولة حوار ومصالحة وطنية.

The post «سلامة» يبحث مع «مساهل» تزكية جزائرية لمساعيه في جمع الفرقاء الليبيين على طاولة الحوار مجددا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية