السراج يناشد لإطفاء “نيران الفتنة” في سبها

طالب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، مساء السبت، بالتهدئة في مدينة سبها والوقف الفوري لإطلاق النار وكافة الأعمال العدائية والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس.

وشهدت سبها، السبت، اشتباكات مسلحة بمحيط مقر اللواء السادس، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، وقالت البعثة الأممية إنها أسفرت عن سقوط أكثر من 45 شخصا بين قتيل وجريح.

وناشد السراج، في بيان، حكماء ومشايخ وأعيان الجنوب بالتدخل العاجل لإطفاء “نيران الفتنة”، داعيا إلى الاحتكام للعقل وأن يعود أطراف النزاع إلى نهج الحوار.

وأكد أن المجلس الرئاسي يعمل على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان وقف إطلاق النار في سبها، والتحرك العاجل لإيجاد تسوية ومصالحة، معتبرا أن التصعيد في الجنوب يصب في صالح الجماعات الإرهابية والمتربصين بليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية