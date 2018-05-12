جهاز مكافحة الهجرة ببنغازي يجلي 161 مهاجراً مصريا إلى بلدهم

أجلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع بنغازي وتوكرة والمقرون ومركز إيواء قنفودة، 161 مهاجراً غير قانوني من الجنسية المصرية إلى بلدهم.

وأوضح مكتب الإعلام بفرع بنغازي، أن المهاجرين الذين جرى ترحيلهم صباح اليوم السبت بشكل طوعي، على متن ثلاث حافلات كبيرة، وسلموا إلى السلطات المصرية عبر منفذ إمساعد البري، برفقة دورية تابعة للفرع.

وتشهد ليبيا تدفق بأعداد هائلة لمهاجرين غير شرعيين من جنسيات عربية وأفريقية مختلفة للتوجه عبر السواحل الليبية إلى أوروبا.

يُحتجز العديد من اللاجئين وطالبي اللجوء لفترات طويلة في ليبيا، وسجلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لديها أكثر من 52 ألف لاجئاً، من بينهم 5,700 شخص محتجزين في مراكز احتجاز رسمية.

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