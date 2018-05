المتوسط:

أعرب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، خلال بيان له، اليوم السبت، عن القلق الشديد للتصعيد العسكري في مدينة سبها.

وطالب السراج بالتهدئة والوقف الفوري لإطلاق النار ولكافة الأعمال العدائية والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس.

ودعا السراج، إلى الاحتكام للعقل وأن يعود أطراف النزاع إلى نهج الحوار والتفاهم، وناشد السراج حكماء ومشايخ وأعيان الجنوب إلى التدخل العاجل لإطفاء نيران الفتنة فمن المؤسف والمحزن أن يتقاتل الليبيون فيما بينهم.

وأضاف السراج، “إننا إذ نجدد الحرص البالغ على أمن واستقرار المنطقة الجنوبية وندعو إلى الالتزام بمقررات اللجنة التي شكلنها لمتابعة أوضاع الجنوب والتي تضم مختلف الاطياف ووضعت إثر زياراتها الميدانية لسبها معالجات للأزمة تضمن التهدئة وتوفير الخدمات للمواطنين”.

وأوضح السراج، ” لقد حرصنا على الوقوف على مسافة واحدة بين الجميع وندعوهم من هذا المنطلق إلى حقن الدماء وتغليب مصلحة الوطن فلا حل عسكري لهذا النزاع أو غيره”.

وأكمل السراج، ” إننا نعمل على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تحقيق وقف إطلاق النار وسنلقى بممثلين عن الاطراف الفاعلة في الجنوب والتحرك العاجل نحو التسوية والمصالحة وسنبذل كل الجهد لتوحيد صف الليبيين في مواجهة التصعيد في الجنوب فهو يصب فقط لصالح الجماعات الإرهابية وكافة المتربصين ببلادنا”.

The post ” السراج ” يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في سبها appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية