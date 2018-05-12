#عاجل|
السراج: أناشد حكماءوأعيان الجنوب للتدخل العاجل؛ لإطفاء نيران الفتنة.
#ليبيا
عن مصدر الخبر
ٌقناة الرائد
قد يعجبــــك أيضـــاً
تونس | تفاصيل من إجتماع الكبير بمحافظ المصرف المركزي التونسي
تم النشر منذُ 2 دقيقتين
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
جامعة بنغازي تحتفل بالذكرى الرابعة لثورة الكرامة وعيد العمال
تم النشر منذُ 23 دقيقة
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
استشهاد «نقيب» في إنفجار لغم بدرنة
تم النشر منذُ 24 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
أنصار القذافي ينظمون “ملتقى القوى الوطنية” ببنغازي
تم النشر منذُ 33 دقيقة
مصدر الخبر / ليبيا الخبر
أضف تعليقـك