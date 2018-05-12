هذه مطالب المجلس الأعلى للقبائل من المجتمعين في داكار

طالب رئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، البريني العجيلي، الأطراف المجتمعة في عاصمة السنغال “داكار” بإطلاق سراح جميع المعتقلين من سياسيين وعسكريين وعلى رأسهم سيف الإسلام نجل الزعيم الراحل معمر القذافي، بشكل عاجل وفوري.

وأكد العجيلي -في مذكرة وجهها إلى الأطراف المجتمع في داكار-، أن إطلاق سراح السجناء من شأنه أن يساهم في تعجيل إجراء المصالحة الوطنية الشاملة والتي ستساعد ليبيا في الخروج من الوضع المأساوي الراهن إلى بر الأمان والاستقرار، مشيرا إلى أن ذلك يجب أن يصدر في شكل بيان رسمي على المجتمعين في داكار كخطوة أولى للاستقرار والأمان في البلاد.

وأوضح العجيلي، أن ما ورد في المذكرة يعد شرط المكون الاجتماعي كخطوة أولى لحل اللازمة الليبي، لافتا إلى أنه قد سبق وتم تحويل هذه المطالب إلى رئيس الكونغو دونيس ساسو نغيسو. الجدير بالذكر، أن العجيلي المتواجد في السنغال حاليا، قد رفض حضور أعمال لقاء داكار وذلك بعد الإطلاع على الأسماء المشاركة في اللقاء والتي ضمت عديد الأطراف الليبية من بينها تيارات إسلامية متشددة أبرزها قيادات الليبية المقاتلة والإخوان المسلمين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية