“النواب” يعلن أسماء الفائزين بعضويات اللجان الدائمة بالبرلمان الأفريقي

أكد مجلس النواب الليبي فوز عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي على عضوية باللجان الدائمة في البرلمان الافريقي.

وأعلن المجلس، خلال بيان له، أسماء النواب الفائزين بعضوية اللجان حيث فاز النائب سالم قنان بعضوية لجنة التعاون والعلاقات الدولية وتسوية النزاعات، وفازت النائبة امدلله قندة بعضوية لجنة التجارة والجمارك والهجرة، وفاز النائب يوسف كمود بعضوية لجنة الاقتصاد والزراعة والموارد الطبيعية والبيئة، والنائب عبد القادر حسن بعضوية لجنة النقل والصناعة والاتصالات والطاقة والعلم والتكنولوجيا، والنائب صالح قلمة بعضوية لجنة العدل وحقوق الانسان.

وأضاف المجلس، ” إن أعضاء مجلس النواب الذين أدو منذ يومين الماضيين اليمين القانونية بالعاصمة الجنوب إفريقية جوهانسبرغ شاركوا في انتخابات البرلمان الإفريقي للجانه النوعية، حيث أُنتخب النائب ” صالح قلمة ” مقرر مجلس النواب مقرراً لمجموعة شمال إفريقيا بالبرلمان الإفريقي وتحصل على 19 صوت من أصل 31 صوت بعد منافسة مع مرشح الصحراء الغربية”.

