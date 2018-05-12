غسان سلامة في الجزائر لبحث تطورات الملف الليبي

أعلنت الخارجية الجزائرية الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة سيصل اليوم السبت إلى الجزائر للقاء مسؤولين جزائريين لمناقشة تطورات الملف الليبي.

و وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها إن زيارة سلامة تأتي في إطار المشاورات والاتصالات المنتظمة بين الجزائر وبعثة دعم الأمم المتحدة في ليبيا الرامية إلى تسريع تنفيذ مخطط العمل الأممي في ليبيا.

وأوضح البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية أن وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل سيتحدّث مع سلامة عن الوضع في ليبيا في ضوء التطورات الأخيرة التي حدثت في هذا البلد.

و أكد البيان على دعم الجزائر للدور المحوري للأمم المتحدة في تسوية الأزمة الليبية وموقفها الحاسم من أجل إقرار الاستقرار والسلم والأمن في ليبيا.

وكان رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى قال إن بلاده تعاني من انعكاسات الوضع الأمني المتدهور في ليبيا وشريط الساحل الأفريقي على سياحة الصحراء.

وأوضح أويحيى، في مؤتمر صحفي بالجزائر العاصمة في أبريل الماضي، أن الجزائر مستمرة في حربها على الإرهاب ، وأن قوات الجيش الجزائري مستمرة في الانتشار الأمني في أقصى الجنوب المتاخم لليبيا والنيجر ومالي.

وذكر رئيس الوزراء الجزائري أن بلاده تعيش في دائرة معروفة بالنشاط الإرهابي، مشيرا إلى أن الجزائر تعاني من ارتدادات الواقع الأمني في دول الجوار مثل ليبيا ومالي وشريط الساحل، الذي أصبح فيه طريق سريع للإرهاب من الصومال إلى دول الجوار في الجنوب.

وتعطي الجزائر الملف الليبي اهتماما خاصا نتيجة القرب الجغرافي بين البلدين؛ إضافة إلى التركيبة الاجتماعية القريبة بين ليبيا والجزائر فيما تسعى الجزائر في تقريب وجهات النظر بين أطراف الأزمة الليبية؛ واستبعاد الحل العسكري.

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