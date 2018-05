«المشري» يشارك في انتخابات بلدية الزاوية

المتوسط :

شارك رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، اليوم السبت، في الانتخابات البلدية بمدينة الزاوية.

وأفاد المكتب الإعلامى لمجلس الدولة الاستشاري، بأن مشاركة المشري تأتي كخطوة منه لدعم الانتخابات البلدية التي تمت بعد نحو سبع أعوام من توفقها.

جدير بالذكر أن انتخابات بلدية الزاوية انطلقت ، اليوم السبت، بفتح 50 مركزاً أمام الناخبين بالإضافةٍ إلى 83 محطةً انتخابية بمشاركة نسائية، حيث شملت 3 قوائم وتنافسِ 20 مرشحاً من بينهم 4 نساء، هذا ووصل أعداد الناخبين المسجلين في القوائم إلى 20 ألف مسجل سيدلون بأصواتهم في أول انتخابات بلدية تشهدها المدينة.

