ميثاق مصالحة بين ترهونة ومصراتة والزنتان يؤكد على مدنية الدولة ورفض التدخلات الإقليمية

عين ليبيا

عُقد بمدينة ترهونة اجتماع مصالحة بين مدن الزنتان ومصراتة وترهونة حيث تم التوقيع على ميثاق شرف وعهد اجتماعي بين المدن الثلاث.

وأكد الميثاق على ضرورة دعم المؤسستين الأمنية والعسكرية تحت مظلة السلطة المدنية ورفض الإنقلابات العسكرية والتدخلات الإقليمية.

كما شدَّد الميثاق الموقع على وحدة التراب الليبي ورفض أي دعوة للتقسيم أو التلويح به والالتزام بمبادئ ثورة السابع عشر من فبراير أساساً لكل عمل او مصالحة او اتفاق تقوم به هذه المدن مع أي مدينة اخرى.

وتم التأكيد على حرمة الدم الليبي وتحريم وقوع أي تصادم مسلح بين المدن ومحاربة المجرمين وقطاع الطرق وممتهني الهجرة غير الشرعية والتهريب والفساد المالي ومحاربة الارهاب بكل صوره واشكاله.

وحضر مراسم التوقيع عميد واعضاء المجلس البلدي ترهونة ورئيس واعضاء مجلس المشايخ والاعيان والكاتب العام لجامعة الزيتونة ورؤساء الأجهزة الامنية والعسكرية وعن مدينة مصراتة أعضاء مجلس النواب ورئيس جامعة مصراتة وآمر قوات البنيان المرصوص وعن مدينة الزنتان عميد المجلس البلدي ورئيس اللجنة الاجتماعية بالبلدية ونائب رئيس المجلس.

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