انطلاق الانتخابات الأولى للمجلس البلدي بالزاوية والبعثة الأممية ترحب

انطلقت في مدينة الزاوية صباح اليوم السبت، أول عملية انتخابية لاختيارالمجلس البلدي للمدينة، وذلك بعد سنوات من تسيير المجلس المحلي شؤونها.

وسيُدلي نحو 19203 ناخبا بأصواتهم في مدينة الزاوية موزعة في 50 مركزًا و83 محطة لانتخاب عميد بلديتهم الأول، بحسب ما ذكرت لجنة انتخابات المجلس البلدي الزاوية على صفحتها في فيسبوك.

وأوضحت اللجنة، أن عدد الناخبين بلغ 4417 حتى ظهر اليوم، مشيرًا إلى أن وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق الوطني بداد قنصو قام بعدة زيارات لمراكز الانتخابات بالزاوية.

وتشمل مجالس البلديات سبعة أعضاء بينهم الرئيس، على أن يكون من بين هؤلاء السبعة ممثل عن الثوار السابقين الذين فقدوا أحد أطرافهم خلال ثورة فبراير 2011 إضافة إلى مقعد للمرأة.

من جانبها رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ما وصفته بـ”السير السلس منذ صباح هذا اليوم السبت لانتخابات المجلس البلدي الزاوية”.

وشجعت البعثة الأممية على صفحتها الرسمية في فيسبوك، أهالي الزاوية على المشاركة في هذه العملية الديمقراطية لاختيار ممثليهم بحرية، على حد قولها.

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