تواصل الإشتباكات العنيفة بمدينة سبها والبعثة الأممية تدعو إلى ضبط النفس

عين ليبيا

تجدَّدت الإشتباكات المسلحة السبت بالأسلحة الثقيلة في مدينة سبها بمحيط مقر اللواء السادس و قلعة سبها التاريخية.

كما أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن شديد انزعاجها ازاء تصاعد العنف في مدينة سبها والذي أسفر عما يزيد على 45 إصابة بين قتيل وجريح، بضمنهم بعض المدنيين.

ودعت البعثة إلى ضبط النفس واستئناف الحوار وإلى إعلاء صوت العقل حيث ذكرت الأطراف بواجبها في حماية ارواح وممتلكات ‎المدنيين بموجب القانون الإنساني الدولي.

وبحسب وكالة سبوتنيك الروسية فإن مصدر مسؤول بمجلس أعيان ليبيا للمصالحة قال إن الاشتباكات ما زالت مستمرة منذ أمس لافتاً إلى سقوط 4 قتلى ونحو 10 مصابين حتى الآن.

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