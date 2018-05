وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره الروسي أخر مستجدات الملف الليبي

المتوسط:

تنطلق بالعاصمة الروسية موسكو، يوم الاثنين المقبل، المشاورات المصرية الروسية في إطار صيغة 2+2 بين وزيريّ دفاع وخارجية البلدين والتي تعقد على نحو منتظم للمرة الرابعة.

وأكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن المشاورات سوف يستعرضا القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، والأزمات المواقف المصرية والروسية في عدة ملفات ومنها الملف الليبي، وفضلا عن كيفية تطوير أطر التعاون والتنسيق بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب.

يذكر أن الحوار الاستراتيجي بين مصر وروسيا بصيغة 2+2 قد تم تفعيله عام 2013 لتصبح مصر الدولة السادسة التي ترتبط معها روسيا بمثل هذا الإطار الهام من المباحثات الاستراتيجية على مستوي وزيريّ الخارجية والدفاع بعد الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة واليابان، وقد عقد الجانبان ثلاثة اجتماعات في إطار هذه الصيغة، الأول بالقاهرة في نوفمبر 2013، والثاني بموسكو في فبراير 2014 والثالث بالقاهرة في مايو 2017.

