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أنصار القذافي بين بنغازي وداكار

تم النشر منذُ 41 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يتزامن عقد مؤتمر جمع رموز النظام السابق مع عناصر من تيار الإسلام السياسي اليوم في العاصمة السنغالية داكار، مع ملتقى عقد في بنغازي ضم عينة أخرى من أنصار النظام ومواطنين وممثل عن الجيش الوطني.

وانعقد الملتقى تحت اسم “الملتقى التحضري الأول للقوي الوطنية”، بحضور مواطنين من أهل بنغازي وممثل عن القوات المسلحة، يستضيفون رموزا لاتخفاها العين من رجالات وأنصار النظام السابق، وزراء سابقين، وأعضاء بارزين في اللجان الثورية.

ومن أبرز الحاضرين، مصطفى الزايدي القيادي في لجان القذافي، والطيب الصافي المتهم في قمع المتظاهرين شرقا، وعلى منصة التقديم يتربع محمد الزوي وعبدالمجيد القعود الذين تقلدا مناصب وزارية سيادية في هيكلية النظام طيلة عقود

شعار الملتقى من أجل انقاذ الوطن من الإرهاب والفوضى وتدخل الأجنبي، وتوقيته في ذات اليوم مع مؤتمر في عاصمة السنغال جمع عناصر من تيار الإسلام السياسي الضليع في الإرهاب مع بعض رموز النظام السابق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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