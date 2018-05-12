ندوة ثقافية بجامعة عمر المختار بعنوان «درنة عبر العصور»

عين ليبيا

نظم قسم التاريخ بكلية الآداب والعلوم بجامعة عمر المختار فرع درنة ندوة ثقافية بعنوان(درنة عبر العصور) بالمسرح الوطني بمدينة درنة حيث استمرت هذه الندوة على مدار يومين قُدمت فيها العديد من الورقات والبحوث التي تحدثت عن تاريخ المدينة النضالي والثقافي وتاريخها الإنساني حيث قُدمت بحوث قيمة من قبل أعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب والعلوم وأيضا كلية السياحة والآثار سوسة وبعض المهتمين بهذا الشأن والتي تحدثت أيضا عن المعالم والأماكن التاريخية وتاريخ الجهاد الليبي.

كما شارك في فعاليات هذه الندوة السيد الدكتور/ الرويعي اقناوي من جامعة بنغازي وأيضا السيد الدكتور عبد الحفيظ السبيعي من جامعة سرت.كل الشكر والتقدير للجنة التحضيرية على الجهود الكبيرة التي بُذلت في الإعداد والترتيب لهذه الندوة.والشكر موصول لكل من :-

– السيد الدكتور/ جبريل صالح الديباني وكيل مساعد جامعة عمر المختار فرع درنة.

– السيد الدكتور/ فضيل سليمان المنفي عميد كلية الآداب والعلوم درنة.

– السيدة الدكتورة / وفاء الساعدي عضو هيئة تدريس بكلية الآداب والعلوم / درنة.

– الأستاذ الأديب /محمد فتح الله اسويسي لجنة حماية المباني القديمة / درنة.

– السيد الأستاذ/ ميلاد منصور الحصادي والذي قام بتقديم الندوة.

– السادة الأفاضل / المسرح الوطني درنة.

وفي اختتام فعاليات هذه الندوة قامت اللجنة التحضيرية بتكريم كل من ساهم في إنجاح هذه الندوة.

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