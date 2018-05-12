بالفيديو | بن غشير : العلمانيون والملحدون يحاصرون ويقصفون درنة المسلمة لأنها قالت ربنا الله

ليبيا – انعقدت اليوم السبت فعاليات الملتقى الثاني لنازحي بنغازي فى مصراتة تحت شعار بنغازي الامل وسط حضور رسمي من بعض مكونات المدينة وعلى رأسهم مجلس حكمائها.

وفى كلمة تابعتها صحيفة المرصد ، قال ابراهيم بن غشير رئيس مجلس الحكماء والشوري بمصراتة ان نازحي بنغازي ليسوا ضيوف بل هم أهل أسوة ببقية أهل المدينة كما هو الحال مع مدينة بنغازي التي تعد مدينة لكل اهل مصراتة وليبيا .

وأضاف : ” لأن بنغازي هي مدينة كل الليبيين ، جأنا اليوم نشاطركم هذه الوقفة ولنقول لكم نحن معكم فى السراء والضراء اما الذين هم الان فى بنغازي من اهلها ومواقفهم متباينة نقول لهم ان الامر ليس بحاجة الى تفكير لان الامر هو فقط بين الحق والباطل ” .

ودعا بن غشير اهالي بنغازي بين الاختيار اما الوقوف مع الحق ليكونوا بذلك متابين وأهليهم يوم القيامة او يقفوا مع الباطل ويكونوا بذلك من المسجلين فى صفحة الخذلان ومزبلة التاريخ هم وذويهم .

واتهم بن غشير المشير خليفة حفتر بالعمل ضد مصالح البلاد وقال بأنه لايستحق ان يقف معه الشرفاء فى بنغازي وكل انحاء ومناطق الشرق مشيراً الى ان هؤلاء النازحين فروا من مدينتهم بنغازي بدينهم وذلك على حد وصفه.

وقال رئيس حكماء مصراتة ان حكمة الله ستنتصر فى النهاية وان الباطل مهزوم لا محالة وذلك فى معرض حديثه عن درنة التي قال ان المسلمين فيها يُقصفون ويحاصرون من العلمانيين واللادينيين ( الملحدين ) لا لشيء الا لانهم قالوا ربنا الله وذلك على حد زعمه .

المرصد – خاص

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