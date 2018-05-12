أنصار القذافي ينظمون “ملتقى القوى الوطنية” ببنغازي

انطلقت اليوم السبت في قاعة فندق تبستي بمدينة بنغازي، فعاليات الملتقى التحضيري للقوى الوطنية، بمشاركة أنصار النظام السابق، تحت شعار “من أجل إنقاذ الوطن من الإرهاب والفوضى والتدخل الأجنبي.

ونظّم هذا الملتقى الذي سيستمر ليومين، “الحركة الوطنية الشعبية الليبية” التي يقودها مصطفى الزائدي ومحمد الزوي أمين مؤتمر الشعب العام في عهد القذافي، وعدد من المسؤولين السابقين في نظام القذافي.

وشهد الملتقى انسحاب عدد من القادة البارزين في عهد نظام القذافي، بسبب وجود علم ليبيا (علم الاستقلال)، وفق ما نشرت القنوات الفضائية التابعة للنظام السابق.

يشار إلى أن هذا الملتقى هو المؤتمر الأول الذي يعقده أنصار النظام السابق على الأراضي الليبية منذ ثورة 17 فبراير 2011.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر