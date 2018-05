المتوسط :

شهدت مدينة درنة انفجار لغم أرضي خلفته الجماعات الإرهابية بالقرب من معسكر الهيشة في مدينة درنة.

وأفاد المنسق الإعلامي للمجموعة عمليات عمر المختار “عبدالكريم صبره”، في تصريح خاص للــ”المتوسط” بأن الانفجار اسفر عن استشهاد النقيب ” فتحي عبدالقادر عقيله الزواوي “.

