جامعة بنغازي تحتفل بالذكرى الرابعة لثورة الكرامة وعيد العمال

بنغازي 12 مايو 2018 (وال)- احتفلت جامعة بنغازي بالذكرى الرابعة لثورة الكرامة وعيد العمال، بحضور آمر قوات الخاصة الصاعقة والمضلات اللواء ونيس بوخمادة .

هذا وتخللت الاحتفالية التي أقيمت بمدرج سناء محيدلي بمجمع الكليات الطبية، بحضور عميد الجامعة الدكتور مرعي المغربي، ورئيس الاتحاد الوطني للعمال ليبيا ببنغازي ونيس التركي، ورئيس مكتب الإعلام لاتحاد العمال ليبيا فرج العالم، وأعضاء هيأة التدريس بالجامعة، تكريم شهداء ثورة الكرامة، والمتقاعدين من موظفي الجامعة .

كما تضمنت الاحتفالية إلقاء عديد الكلمات التي رحبت بالحضور، وهنأت المكرمين وأشادت بالمناسبة .

وقال رئيس مكتب الإعلام لاتحاد العمال ليبيا فرج العالم – لوكالة الأنباء الليبية – إن الاحتفالية جاءت تزامناً مع ذكرى الرابعة لثورة الكرامة، مهنئاً المكرمين وذويهم .

وعن عيد العمال وتكريم المتقاعدين من موظفي الجامعة، قال العالم : “يتم اليوم تكريمهم تقديراً لجهدهم؛ فهم من عملوا بلا كلل أو ملل وفي لمسة وفاء لمن قدموا وأعطوا الجهد، ولدورهم في الرفع من مستوى العمل والقطاعات العمالية اليوم نقف هنا لتكريمهم” .

وأضاف العالم أن “اليوم يقوم رئيس نقابة العاملين في جامعة بنغازي طاهر الدرسي بتكريم العاملين الذين استشهدوا في معارك تحرير هذه المؤسسة العلمية من الجماعات الإرهابية، وكل المتقاعدين من موظفي الجامعة، ونأمل من الجميع القطاعات العمالية في كل القطاعات والمؤسسات؛ أن تحذو حذو نقابة العاملين بالجامعة، في لمسة وفاء وتقديراً لجهد الموظفين والعمال” . (وال – بنغازي) ر ع / ع ط/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال