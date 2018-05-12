تونس | تفاصيل من إجتماع الكبير بمحافظ المصرف المركزي التونسي

ليبيا – بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير أمس الخميس مع محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي في العاصمة تونس سبل تطوير علاقة التعاون بين المؤسستين.

الاجتماع ناقش بحسب ايجاز صحفي صادر عن المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي تبادل التنسيق والخبرات خاصة في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الاٍرهاب.

يُشار إلى أن هذا اللقاء ليس الأول من نوعه ويأتي ضمن إطار التنسيق المستمر بين المؤسستين ويعكس اهتمام السلطة النقدية الرقابية بمسألة مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضرورة توحيد الجهود والتنسيق لمواجهتها وفقاً لنص ذات الايجاز .

المرصد – متابعات

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