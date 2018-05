المتوسط :

أرجع عضو مجلس الدولة الاستشاري عن مدينة سبها،” عبدالقادر حويلي”، اليوم السبت، الصراع الدائر بالمدينة إلى الأزمة السياسية وحالة الانقسام الذي تشهده البلاد، مؤكدا على عدم إنتهاء تلك الأزمة مالم تنتهي الأزمة السياسية أولا.

وأضاف الحويلى، في تصريحات مرئية، بأن عدم تطبيق الاتفاق السياسي الذي من شأنه توحيد الأجسام كافة في الدولة هو ما يسبب الأزمات الحالية، مشيراً إلى أنه لن تستطيع قوات المجلس الرئاسي ولا غيرها السيطرة على المنطقة الجنوبية، وفق قوله.

The post «عضو بالاستشاري»: حل الصراع في سبها يتطلب إنهاء الانقسام السياسي بالبلاد appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية