انطلاق فعاليات الملتقى التحضيري للقوى الوطنية ببلدية بنغازي

بنغازي 12 مايو 2018 (وال)- انطلقت ببلدية بنغازي اليوم السبت، فعاليات الملتقى التحضيري للقوى الوطنية تحث شعار ” من أجل إنقاذ الوطن من الإرهاب والفوضى والتدخل الأجنبي”.

هذا وشهد الملتقى الذي عقد في فندق تيبستي، بمشاركة واسعة من مختلف الأطياف السياسية، وبحضور أعيان ومشايخ القبائل الليبية .

ويبحث الملتقى على مدى يومين؛ سُبل توحيد الجهود السياسية والتحضير لملتقى وطني جامع للخروج بليبيا من الفوضى والإرهاب .

وعبر الحاضرون في كلماتهم التي ألقيت في مراسم الافتتاح عن وقوفهم خلف القوات المسلحة العربية الليبية؛ وأنهم يشكلون حاضنة شعبية للقوات المسلحة .

كما حيا المشاركين في الملتقى جهود القوات المسلحة في المصالحة الوطنية، معبرين عن دعمهم للقوات المسلحة في حربها لدحر الإرهاب من على كامل التراب الليبي .

وقال منسق اللجنة التحضيرية للملتقى مرعى الظريف – لوكالة الأنباء الليبية – إن “هذا الملتقى يأتي ضمن الجهود الليبية لجمع أبناء الوطن، من أجل مستقبل البلاد للخروج بها من الفوضى ولإعلان تأييدنا للقوات المسلحة العربية الليبية نحو بناء الوطن وليس لدينا أي أشكال مع أحد” .

من جهته، قال أمين ما يسمى بمؤتمر الشعب العام في النظام السابق محمد بالقاسم الزوي إن “هذا الملتقى مناسبة لجمع نخبة من المؤمنين ببلاد حرة مستقلة، كما نلتقي لجمع الأهداف وللتحضير للمؤتمر الجامع” .

ووجه الزوي التحية للقوات المسلحة العربية الليبية، قائلاً “نحن نقف كحاضنة اجتماعية لها” .

من جهة أخرى، قال أحد أبرز القيادات في النظام السابق المهندس عبد المجيد القعود “نتمنى أن نتبنى جميعاً دعوة لإطلاق سراح زملائنا الذين يقبعون داخل السجون والمعتقلات، وأن تسلك بقية المدن ما قامت به بنغازي العصية في نزع السلاح وتسليمه للقوات المسلحة” .

وبدوره، قال أستاذ العلوم السياسة في الجامعات الليبية الدكتور ميلاد الحراتي إن “الملتقى ينعقد من أجل توحيد الصف للوقوف مع القوات المسلحة العربية الليبية، فهذا اللقاء يدعو إلى الحوار داخل الوطن، وبين أبناء الوطن لأجل توحيد الجهود” .

من جهته أيضاً قال أحد أبرز القيادات في النظام السابق الأستاذ الطيب الصافي، إن “هذا الاجتماع يُعد من الاجتماعات المهمة جداً، لأجل أن نقف مع القوات المسلحة العربية الليبية، فهذا الملتقى يسعى لتوحيد البلاد صفاً واحداً في إطار الحرب على الإرهاب ومحاربة التدخل الأجنبي” .

وبدوره، قال رئيس ما يسمى باللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية الدكتور مصطفى الزائدي، إن “هذا الملتقى التحضيري للقوى الوطنية جاء نتيجة للجهود التي قامت بها القوات المسلحة العربية الليبية في مكافحتها للإرهاب، ولقد تمكنا من انعقاد الملتقى لأجل توحيد الصف الليبي، والوقوف مع قواتنا المسلحة في حربها على الإرهاب” .

من جهة أخرى، قال أحد أعيان مدينة بنغازي عمر رشوان “نسعى لتوحيد الليبيين والوقوف مع القوات المسلحة العربية الليبية، ولابد أن نقف وقفة جادة من أجل ليبيا، وحان وقت البناء فهذا المؤتمر مقدمة لتوحيد الليبيين . (وال- بنغازي) م ك / س ع/ ر ت

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