بن غزي : معرض "صنع في سوريا" للمواطن بالدرجة الأولى

قال المتحدث الرسمي بإسم مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازي محمد رمضان بن غزي لـ “بوابة افريقيا الإخبارية” إن ” العمل جار الآن لاستضافة و تنظيم معرض صنع في سوريا في مدينة بنغازي الذي سيبدأ يوم 19 / 5 والذي يوافق ثالث أيام شهر رمضان المبارك بمشاركة مائة شركة ليبية وسورية”.

وأوضح بن غزي في تصريحه أن “المعرض سيحقق العديد من المزايا والأهداف وأن المعرض سيكون ذا أهمية اقتصادية كبيرة حيث أنه سيساهم في إعادة فتح السوق الليبية أمام المنتجات السورية كافة، ويخدم المواطن ويوفر له السلع والملابس بأسعار مناسبة ومدعومة من سوريا ويسهل حصول المواطن على مواد غذائية وملابس قبل وخلال شهر رمضان المبارك”.

وأشار بن غزي إلى أن “الهيئة العامة للطيران المدني في سوريا منحت إذناً لشركات الطيران الليبية لاستئناف الرحلات الجوية مباشرة من دمشق إلى بنغازي”

كما كشف بن غزي عن “وجود مقترح لإقامة نموذج للحارة الشامية في المعرض وفعاليات أخرى متميزة وهذه رسالة للعالم بأن بنغازي آمنة” وفق تعبيره.

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