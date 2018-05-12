وزير التعليم يشارك في اجتماع مجلس جامعة عمر المختار

البيضاء 12 مايو 2018 (وال)- عقد مجلس جامعة عمر المختار ببلدية البيضاء، اجتماعاً بحضور معالي وزير التعليم في الحكومة الليبية المؤقتة الدكتور فوزي عبد الرحيم بومريز .

هذا وقد حضر الاجتماع الذي عقد الأربعاء بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالجامعة، وكيل وزارة التعليم، ومدير إدارة الجامعات بالوزارة، ورئيس جامعة عمر المختار عبد المطلوب أحمد بوفروة، والكاتب العام للجامعة الأستاذ سليمان محمد بوحويش، ووكيل مساعد جامعة عمر المختار فرع القبة، ووكيل مساعد جامعة عمر المختار فرع درنة، وعدد من السادة عمداء الكليات، ونقيب أعضاء هيأة التدريس .

وقال معالي وزير التعليم في الحكومة الليبية المؤقتة الدكتور فوزي عبد الرحيم بومريز – في كلمته – بتوجيه الشكر لإدارة جامعة عمر المختار، موضحاً أن جامعة عمر المختار برغم من الظروف التي تمر بها البلاد، إلا أن جامعة عمر المختار استطاعت أن تتغلب بإرادة كافة العاملين بها وتستمر في العملية التعليمية .

ونوه معالي الوزير إلى إدارة الجامعة لاستيعابها الطلاب النازحين من مختلف المدن، وتمكينهم من الدراسة وهذا ليس بغريب على جامعة عمر المختار القلعة العلمية التي تعتبر في صدارة الجامعات الليبية .

وأكد معالي الوزير على إن وزارة التعليم ستتواصل باستمرار مع كافة الجامعات، في اتخاذ القرارات التي تخدم الجامعات وتخدم العملية التعليمية، وبضرورة إحالة مذكرات بكافة المشاكل التي تعيق العملية التعليمية بالجامعة؛ واقتراح الحلول حتى تتم معالجة هذه المشاكل بالتواصل مع الجهات المختصة .

وبدوره، استعرض رئيس الجامعة الدكتور عبد المطلوب أحمد بوفروة – في كلمته – عدد من القضايا الهامة والمتعلقة بالعملية التعليمية، والصعوبات التي تعيق سير العملية التعليمية بالجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة أن جامعة عمر المختار رغم غياب الدعم المالي منذ عام 2013 م، إلا أنها لم تدخر خلال هذه الفترة جهداً في التواصل مع كافة الجهات المختصة، لتوفير المخصصات المالية .

وأكد رئيس الجامعة على أهمية هذا الاجتماع، وضرورة عقد مثل هذه الاجتماعات التي تخدم العملية التعليمية، مشيراً إلى اتفاق على حزمة من الاجراءات والقرارات التي تخدم المصلحة العامة وهذه المؤسسة .

من جهة أخرى، قال الكاتب العام للجامعة إن جامعة عمر المختار لم تعتمد لها ميزانية منذ 5 سنوات، إلا أن إدارة الجامعة استمرت في الدراسة، وتحملت كافة الصعوبات وهذا بتضافر جهود العاملين بها. (وال- البيضاء) ب ع / س ع/ ر ت

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