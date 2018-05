نائب عن سبها يدين صمت «النواب» و«المؤقتة» حيال الاحداث في المدينة

المتوسط:

انتقد عضو مجلس النواب عن مدينة سبها إبراهيم مصباح، اليوم السبت، صمت المجلس والحكومة المؤقتة عن احداث الاقتتال التي تشهدها مدينة سبها.

وأوضح مصباح،في تصريحات صحافية، أن الأحداث التي تدور في سبها ليست وليدة اللحظة بل تجاوزت الأربع أشهر ولم المجلس جلسة حقيقية للنواب للنظر في أوضاع سبها وإتخاذ القرارات المناسبة حيالها بسبب تغيب رئاسة المجلس.، مضيفاً أن المواطنون في المدينة يعانون ظروفا صعبة نتيجة هذه الاشتباكات.

