لماذا رفض العتيري المشاركة في مؤتمر داكار ؟

أكد آمر كتيبة أبو بكر الصديق سابقا العجمي العتيري انه رفض المشاركة في مؤتمر داكار لان “بعض المشاركين في المؤتمر يحملون فكرا إرهابي ويقبعون تحت وصاية دول إرهابية”.

وأضاف العتيري في تدوينة له بموقع “فيسبوك” انه “تلقى دعوة لحضور مؤتمر داكار من اجل مناقشة وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء مبينا أنهم اشترطوا للحضور الاطلاع على قائمة بأسماء الحضور ليقرروا بعد ذلك الحضور من عدمه”.

وتابع “وعدونا ولم تقدم لنا إلى أن تحصنا عليها بوسائلنا الخاصة ولما اتضح لنا أن هناك شخصيات ليست في مستوى الجلوس معهم من الناحية الفكرية والعقائدية رفضنا الحضور وتأسفنا لدعوتنا للجلوس مع من تسبب في دمار وخراب ليبيا ويحمل الفكر المتطرف الإرهابي والاخواني ولازال تحت وصاية دول إرهابية”.

وزاد “نحن لن نجلس مع من نهب خيرات وثروات البلاد وحولها للخارج لن نجلس مع خريجي قنداهار وتاربورا لن نجلس مع من أفتى مفتيهم بأن من لم يشكر قطر اقل من الكلب”.

وأردف “نحن دعاة سلام وصلح وبناء، نحن أصحاب مبادئ وقيم ووطنية، لن نرفض الحوار والنقاش والجلوس لصالح الوطن ولكن مع من؟” وأجاب “نجلس مع أصحاب الصلح الصادقين نجلس مع الوطنيين والذين حتى ولو اخطأوا يعترفوا بخطئهم ويصلحوه ونعتبرهم شجعان”.

وتابع: اشترطنا في جلوسنا مع المدعوين ان يعربوا عن حسن نيتهم عبر الاعتراف بالخطأ والرجوع عنه، والاعتراف بمجلس النواب وما صدر عنه من قرارات بما في ذلك قانون العفو العام وتطبيقه، نبذ الإرهاب والتبرؤ من الدول الداعمة له، والإفراج عن جميع المخطوفين وخاصة رموز النظام السابق، وحل جميع المليشيات المسلحة وتسليم أسلحتها للجيش الليبي، والإفصاح عن جثامين الشهيد معمر القدافي ورفيقيه وتسليمهم لذويهم، وإرجاع جميع الأموال الليبية المنهوبة من طرفهم الى خزينة الدولة، وتقديم من قام بتدمير مرافق ومؤسسات الدولة إلى القانون فيما بعد.

وختم بالقول “أما عن الإخوة الأحرار الذين حضروا لا لوم عليهم لأنهم استدرجوا بدون علمهم للحاضرين الآخرين وكان عليهم الانسحاب ومقاطعة المؤتمر المشبوه”.

ويعقد ممثلون عن فرقاء النزاع الليبي جلسات تشاور ونقاش في داكار عاصمة السنغال، لبحث سبل التوصل لحل سياسي متوافق عليه بين مختلف الأطراف.

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