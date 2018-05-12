صبراته تحتضن المؤتمر العام للجمعية العمومية لحراك "نعم ليبيا"

بدأ اليوم بمركب تليل السياحي ببلدية صبراته المؤتمر العام للجمعية العمومية للحراك الوطني “نعم ليبيا” في دورته الثانية تحت شعار ( تصالحوا .. تصالحوا .. فالصلح خير) بحضور متميز من كل أطياف المجتمع الليبي.

وشارك في اعمال المؤتمر عمداء البلديات بالساحل الغربي والهيئة العامة للثقافة وبعض مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوقية وإنسانية وأهلية من مختلف المناطق الليبية .

ورحب عميد بلدية صبراته بالمشاركين في هذا المؤتمر ، مؤكدا “على ضرورة التواصل والتلاحم بين مختلف أطياف الشعب الليبي من أجل لم شمل الوطن”.

ومن جهته نوه رئيس الجمعية العمومية للحراك في كلمه له على “أهمية الحوار الوطني وان تقود الحوار أيادي ليبية تفهم اللغة والموروث الثقافي لليبيا”.

داعيا إلى ضرورة ان “يكون الليبيين يدا واحدة من أجل إخراج الوطن من هذا النفق المظلم”، معتبرا هذه المسؤولية مناطة بالشباب .

كما دعت كلمة الهيئة العامة للثقافة إلى “رعاية الشباب من خلال نشر ثقافة الحوار والتصالح والمحبة بين أطياف الشعب الواحد ” منوهة بالدور المهم لهذا المؤتمر .

وثمنت مؤسسات المجتمع المدني في كلمتها الجهود التي أسهمت في انعقاد هذا المؤتمر الذي جاء في وقت حساس .

وحث المشاركون في المؤتمر على ضرورة الخروج بتوصيات تخدم جميع الأطراف.

هذا ويستمر المؤتمر الوطني للحراك الذي يحمل رؤية المصالحة الشاملة لمدة يومين .

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