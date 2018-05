“الرئاسي” يقرر ايقاف استقبال مرضى الأورام في الاْردن ويفتح لهم تونس

المتوسط:

أعلن المكتب الرئيسي للجنة الأورام التابعة لوزارة الصحة الليبية لحكومة الوفاق توقف استقبال حالات جديدة للعلاج بالأردن وذلك حتى إشعارٍ آخر.

وطالب المكتب، المواطنين المتحصلين على موافقات سابقة ضرورة مراجعة مكتب العلاج بالخارج بوزارة الصحة الليبية لحكومة الوفاق، وعدم السفر إلا بعد الحصول على موافقة المركز الذي سيتولى علاج الحالة.

وأكد المكتب، ” توقف استقبال حالات جديدة للعلاج بالأردن وذلك بناءً على خطابات وردت إلينا من مركز الحُسين للسرطان ومستشفيات بالأردن تتولى علاج الحالات”.

وقال المكتب، ” أن هذه الرسائل حملت تعذراً عن استقبال حالات جديدة من ليبيا نظراً لما تعانيه أقسام المركز والمستشفيات المعنية من ضغط مستمر في أعداد المرضى وازدحام شديد وتراكم حجم الديون “.

وفي نفس السياق أرسل وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني د. محمد هيثم عيسى خطابا موجها إلى الملحق الصحي بالسفارة الليبية بتونس ورئيس اللجنة المشرفة على علاج مرضى الأورام بتونس.

وجاء نص الخطاب، والذي تحصلت عليه (المتوسط)، ” أنه بعد التشاور مع السيد الوزير بشأن علاج مرضى الأورام بدولة تونس، إجراءاتكم العاجلة والفورية بالمحافظة على استمرار تقديم الخدمات الطبية العلاجية الكاملة والشاملة من حيث الخطوات التشخصية لمرضى الاورام لديكم بالساحة، ولا يخل ذلك بوضع معايير اللازمة بتوجيه المرضى بالمصحات المختصة وفقا للأليات التي ترونها مناسبة من حيث جودة الخدمات والالتزام بالأسعار النمطية”.

وأكمل الخطاب، ” كما ننوه على ضرورة اتخاذ القرارات الادارية بالتنسيق الكامل بين كافة أعضاء اللجنة والملحقية الصحية للوصول إلى القرار الفني السليم وتجنيب الاجراءات غير المدروسة التي ترجع سلبا على مستوى تقديم الخدمات العلاجية”.

