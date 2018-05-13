«الثني» يتابع سير عمل وزارة الداخلية

عين ليبيا

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني الخميس سير عمل وزارة الداخلية خلال اجتماع عقده بمكتبه بمقر الحكومة في منطقة قرنادة مع معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف.

وناقش دولته خلال الاجتماع مع معالي الوزير سير العمل بوزارة الداخلية ومختلف إداراتها وأقسامها ومديرياتها بديوان الوزارة ومختلف مناطق البلاد.

كما ناقش كيفية تطوير خدمات الوزارة، وتحسين أدائها واستكمال مشروعاتها، وذلك في إطار متابعة دولته لمختلف الوزارات والمؤسسات التي على علاقة بالمواطن.

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