ترحيل 15 مهاجرا غير شرعى من ليبيا إلى السودان

رحلت السلطات الليبية 15 مهاجرا غير شرعي برا من ليبيا إلى السودان.

وأفاد رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع الكفره، ملازم أول محمد الفضيل، أن المهاجرين تم ترحيلهم بعد القبض عليهم داخل المدينه حيث أجريت لهم الفحوصات الطبيه لدي فرع الهلال الأحمر الكفره وتبين إصابتهم بأمراض معدية كمرض الايدز والتهاب الكبد.

وأوضح الفضيل، أن عمل الترحيل الطوعي المختصه به المنظمة الدوليه للهجره لم يتخذ الاجراءات الواجبه حيال هذا الأمر.

