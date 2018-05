«نقابة تونسية» تطالب بالكشف عن مصير«الشواربي» و « القطاري» بليبيا

المتوسط :

طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، المحكمة الجنائية الدولية، بالتحقيق في واقعة اختفاء الصحفيين التونسيين، سفيان الشواربي، ونذير القطاري في ليبيا عام 2014.

وأوضح رئيس النقابة الوطنية للصحافة،ناجي البغوري، في تصريحات صحافية، اليوم السبت أن النقابة شكلت لجنة تضم خبراء في القانون الدولي، لاعداد مذكرة تكشف التفاصيل كافة المرتبطة باختفاء المصور الصحفي نذير القطاري،والصحفي سفيان الشورابي، مؤكدة بأنها ستطالب المحكمة بالسماح لوفد من النقابة الوطنية بالسفر إليها والإدلاء بشهادتهم عن الصحفيين أمامها.

وأضاف البغوري أن فشل الحكومة التونسية في إدارة ملف الصحفيين المختفين في ليبيا وهشاشة المنظومة القضائة في ليبيا دفع إلى تدويل القضية ومطالبة المحكمة الجنائية الدولية بكشف الحقيقة وتوجيه أصابع الاتهام إلى الأطراف المتورطة في عدم حماية الصحفيين في ليبيا.

