جامعة بنغازي تحتفل بعيدي “الكرامة والعمال”

نظمت جامعة بنغازي، اليوم السبت، احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى الرابعة لعيد الكرامة وعيد العمال، بمشاركة آمر قوات الخاصة الصاعقة اللواء ونيس بوخمادة و عميد الجامعة الدكتور مرعي المغربي.

وتضمنت الاحتفالية، التي أقيمت بمدرج سناء محيدلي بمجمع الكليات الطبية، إلقاء عديد الكلمات التي رحبت بالحضور، وهنأت المكرمين وأشادت بالمناسبة.

وكرم خلال الاحتفالية، ، أهالي شهداء ثورة الكرامة، والمتقاعدين من موظفي الجامعة، بحضور رئيس الاتحاد الوطني للعمال ليبيا ببنغازي ونيس التركي، ورئيس مكتب الإعلام لاتحاد العمال ليبيا فرج العالم، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

