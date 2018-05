المتوسط:

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، إجلاء 161 مهاجرًا مصريًا غير شرعيًا من بنغازي وتوكرة والمقرون ومركز إيواء قنفودة إلى بلدهم.

وأوضح الجهاز، عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، أن المهاجرين الذين جرى ترحيلهم بشكل طوعي على متن ثلاث سيارات كبيرة، مؤكدًا أنه تم تسليمهم إلى السلطات المصرية عبر منفذ إمساعد البري.

وجدير بالذكر أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لديها أكثر من 52 ألف لاجئاً، من بينهم 5,700 شخص محتجزين في مراكز احتجاز رسمية.

The post “مكافحة الهجرة” تجلي 161 مهاجراً مصريًا من بنغازي إلى بلادهم appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية