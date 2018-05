المتوسط:

أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة، استيراد أجهزة للكشف عن المعادن لصالح الإدارة العامة للإمداد التابع للوزارة .

وأوضحت الوزارة، عبر صفحة مكتب الإعلام الأمني، على فيس بوك، أنه تم توريد هذه الأجهزة لصالح الإدارة العامة لأمن المنافذ البرية والجوية والبحرية .

وأضاف المكتب أن عدد الأجهزة التي تم توريدها بلغت حوالي 600 جهاز، لغرض استعمالها في تأمين المنافذ .

