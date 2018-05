المتوسط :

أعرب عميد بلدية طبرق” الناجي مازق” عن دعمه للانتخابات، مشددا على اجراؤها في أقرب وقت ممكن.

وأوضح “مازق”، خلال تصريحات صحافية، أن خوض الانتخابات البلدية للمرة الثانية يؤدى إلى فقد ثقة الأخالى وسط الظروف الأمنية و الاقتصادية المتدهورة التي تمر بها البلاد.

