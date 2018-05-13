بعد السيطرة عليها من المعارضة التشادية…اللواء السادس يحرر قلعة سبها

أخبار ليبيا24

تمكن اللواء السادس في مدينة سبها السبت بمساندة أهالي المدينة من استعادة السيطرة على “قلعة ” سبها التاريخية ومقر اللواء السادس واستردت عدد من الآليات العسكرية.

وكشف مصدر مطلع أن مصادر إعلامية مقربة من القيادة العامة للقوات المسلحة أكدت صدور تعليمات أخيرة تخص الجنوب الليبي، لم يوضحها.

وقال عميد بلدية سبها حامد الخيالي عقب سيطرة المليشيات التشادية على القعلة التاريخية في المدينة إن العصابات التشادية استخدمت سيارات تحمل صواريخ “غراد” – ندعو الدولة لتوفير الاحتياجات الأساسية للمدينة بشكل عاجل .

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وأضاف الخيالي أن الوضع في مركز سبها الطبي يزداد سوءاً يوماً بعد يوم، مشيرًا إلى أن هذه العصابات وصلها دعم عسكري من جهات لا نعلمها.

‏وأكد عميد البلدية أن العصابات الإجرامية المدعومة عدد كبير من المرتزقة شنت فجر السبت هجوماً واسعاً على مقر اللواء السادس، لافتا إلى أن العصابات التشادية حصلت على معدات وأسلحة جديدة.

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