انطلاق ماراثون طرابلس صباح «السبت»

عين ليبيا

أطلق عميد بلدية طرابلس المركز المهندس / عبد الرءوف بيت المال صباح اليوم السبت الموافق 12 مايو 2018م على تمام الساعة الثامنة و النصف صباحا إشارة بدء ماراثون العاصمة وسط حشد من المتسابقين يناهز 2500 متسابق وهي المسابقة الأولى من نوعها بهذا العدد وبهذا التنظيم و كانت المسافة 21 كم.

ويبدأ المسار من أمام السرايا الحمراء باتجاه وسط المدينة وأطرافها ورجوعا إلى نقطة الانطلاق.

وبعد ربع ساعة أطلق العميد إشارة انطلاق ماراثون الأسرة والذي كان متسابقيه من البنين و البنات (صغار ومتوسطي الأعمار) وكذلك السيدات لمسافة 3 كم.

وكان ذلك بتنظيم بلدية طرابلس المركز وإشراف كلية التربية البدنية وجمعية أم الألعاب وبرعاية شركة تطوير ومديرية أمن طرابلس.

وانتهى الماراتون وسط استقبال كبير من المشجعين و سوف يتم الإعلان عن تراتيب المتسابقين الفائزين لاحقا.

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