بالصور | أوجلة تستعرض 100 نوع من التمور المحلية فى معرضها السنوي الأول

ليبيا – شهدت بلدية أوجلة عشية يوم السبت إفتتاح المعرض السنوي الأول للتمور برعاية غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي – مكتب أوجلة و بتنظيم المجلس البلدي أوجلة و جمعية أوجلة للتراث .

وتمت فعاليات الإفتتاح بالمدينة القديمة بأوجلة بحضور رئيس غرفة التجارة و الصناعة و الزراعة بنغازي أسامة مصطفى و مدير مكتب أوجلة إسماعيل عنودة وأعضاء المجلس البلدي و أعضاء جمعية أوجلة للتراث ولفيف كبير من الزوار وأهالي المدينة ومستخدمي الحقول النفطية المجاورة .

كما أثرى أروقة المعرض المشاركة الكبيرة من شركات التمور في بلدية أوجلة حيث تم تخصيص جناح لكل شركة لعرض منتجاتها المنوعة من التمور وصناعاتها المصاحبة .

هذا ويعتبر هذا المعرض إنطلاقة أولى لمكتب غرفة التجارة و الصناعة و الزراعية أوجلة حيث أنه قد تم تخصيصة ومباشرة عملة في مدة وجيزة .

كما سيسهم المعرض في دورته الاولى ودوراته القادمة في توسيع العملية التسويقية للشركات المحلية الخاصة بالتمور في بلدية أوجلة فيما ستساعد الغرفة على مشاركة هذه الشركات في معارض محلية و دولية أخرى .

يشار الى ان بلدية أوجلة قد تميزت بمشاركاتها الكبيرة و المتميزة في معارض محلية و دولية للتمور كما نظمت عدة معارض سابقة للتمور وأنواعها لما تحتويه من أصناف كبيرة ونادرة من التمور تفوق 100 صنف .

المرصد – خاص

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