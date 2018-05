وزير “تعليم المؤقتة” يشارك في اجتماع جامعة عمر المختار

المتوسط:

شارك وزير التعليم بالحكومة المؤقتة، الدكتور فوزي عبد الرحيم بومريز، مساء أمس السبت، اجتماع مجلس جامعة عمر المختار ببلدية البيضاء، لبحث آليات اتخاذ القرارات التي تخدم الجامعات وتخدم العملية التعليمية.

وحضر الاجتماع الذي عقد بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالجامعة، وكيل وزارة التعليم، ومدير إدارة الجامعات بالوزارة، ورئيس جامعة عمر المختار عبد المطلوب أحمد بوفروة، والكاتب العام للجامعة الأستاذ سليمان محمد بوحويش، ووكيل مساعد جامعة عمر المختار فرع القبة، ووكيل مساعد جامعة عمر المختار فرع درنة، وعدد من السادة عمداء الكليات، ونقيب أعضاء هيئة التدريس .

ومن جانبه، وجه وزير التعليم، خلال الاجتماع، الشكر لإدارة جامعة عمر المختار، لاستمرارها في العملية التعليمية رغم ظروف البلادة القاسية .

وشدد الوزير، عبى ضرورة إحالة مذكرات بكافة المشاكل التي تعيق العملية التعليمية بالجامعة؛ واقتراح الحلول حتى تتم معالجة هذه المشاكل بالتواصل مع الجهات المختصة .

