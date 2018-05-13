قزيط: رمضان هده السنة سيكون الأقسى على المواطن الليبي

قال عضو مجلس الدّولة بلقاسم قزيط أنّ “رمضان هده السنة سيكون أقسى رمضان على المواطن الليبي من الناحية الاقتصادية ربما من نصف قرن او اكثر”.

وأضاف قزيط في تصريحات لبوابة إفريقيا الإخبارية أنّ “الساسة تركوا الموطن البسيط المسكين المهيض الجناح لقمة سائغة للفاسدين من التجار والموردين عمي بصيرة البعض ، وفساد ذمة آخرين في مجالسنا الموقرة ، جعلت محافظ البنك المركزي يحيل حياة المواطن البسيط الى جحيم بشكل متعمد فقط من أجل تكديس ملايين إضافية لدي حفنه من الفاسدين وفق تعبيره.

وأضاف قزسط بالقول: “ما يقوم به البنك المركزي هو افقار وتجويع لليبيين بالتعاون مع فاسدين في المؤسسات السيادية للدولة ما يحصل في المركزي من عبث بحياة الناس من العار السكوت عليه” على حدّ قوله.

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