لجان انتخابات بلدية الزاوية تعلن نسبة المشاركين

أعلنت اللجان الانتخابية ببلدية الزاوية، نسبة الناخبين المشاركين في الاقتراع حتى موعد إغلاق المراكز عند الساعة الثامنة مساء، موضحة أنها تقدر بـ 62.4 %.

وأوضحت اللجان، في تصريحات صحفية، أن عدد المشاركين حوالي 11.9 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم اليوم من أصل 19 ألفا، مضيفة أن مراكز الاقتراع الخاصة بالنساء شهدت إقبالا كبيرا.

وأكدت اللجان أم مقرات الانتخابات شهدت فرحة عارمة وسط آمال في أن تكون هذه بداية لانتشال المدينة من مشاكلها.

وكان قد انطلقت انتخابات بلدية الزاوية، صباح اليوم السبت، حيث تم فتح أبواب 50 مركزاً أمام الناخبين بالإضافةٍ إلى 83 محطةً انتخابية بمشاركة نسائية، حيث شملت 3 قوائم وتنافسِ 20 مرشحاً من بينهم 4 نساء.

