«عضو بالاستشاري»: فساد المصرف المركزي آدى إلى سياسة «التجويع» للمواطنين

أفاد عضو مجلس الدولة الاستشاري “بلقاسم قزيط”، اليوم الأحد، أن المصرف المركزي يمارس سياسة التجويع على المواطنين بالتعاون مع عدد من العناصر الفاسدة في المؤسسات السيادية بالدولة، مطالبا من الجهات المختصة بعدم الوقوف موقف الصامت أمامه.

وأوضح قزيط، في تصريح خاص للــ”المتوسط”، بأن القطاع المصرفي يشهد حالة فساد كبيرة ماجعل الساحة مرتعا للفساد من قبل العديد من التجار و الموردين بسبب غياب الرقابة، مضيفا بأن هذه الحالة الاقتصادية من شأنها جعل المواطنين يمرون بأسوء ظروف خلال شهر رمضان المقبل.

