مديرية أمن سرت تطالب المواطنين بالتعاون والتبليغ عن أي مستجد خلال شهر رمضان

ليبيا – عقد بمقر مدير أمن سرت بالمديرية الصديق بن سعود اجتماع لرؤساء المراكز و الأقسام وذلك بناءً على تعليمات وزير الداخلية بحكومة الوفاق عبدالسلام عاشور .

وقالت المديرية عبر صفحتها على موقع فيسبوك ان تعليمات للوزير تقتضي المجاهرة بالأمن وأهم النقاط التى دار حولها الإجتماع هى كيفية إعداد خطة للإستعداد لتأمين المدينة خلال شهر رمضان وعطلة عيد الفطر .

وأضافت المديرية بأن مدير الامن حث على ضرورة تعاون المواطنين مع الشرطة وشرطة المرور والنجدة وتبليغ مراكز الشرطة عن أى مستجد يمس الأمن داخل المدينة .

كما عقد السبت اجتماع أمنى آخر داخل مقر مدير الأمن بكافة رؤساء الأجهزة الأمنية وكذلك غرفة وحماية تأمين سرت وتم فى هذا الإجتماع مناقشة تفعيل غرفة أمنية مشتركة من الأجهزة الأمنية فى المدينة .

كما ناقش الاجتماع وضعية الهجرة غير الشرعية وكيفية التعامل مع من يتم ضبطه من مهاجرين ومناقشة تفعيل تعليمات الوزير بشأن إجراءات العمالة الوافدة وإمكانية حصرها وإعداد نماذج خاصة بهم وكذلك محاربة جميع الظواهر التى تسئ للأمن العام فى المدينة مثل انتشار ظاهرة الاتجار بالمخدرات .

المرصد – متابعات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية