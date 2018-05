“من أجل إنقاذ الوطن”.. ملتقى تحضيري للقوى الوطنية ببنغازي

المتوسط:

انطلقت فعاليات الملتقى التحضيري للقوى الوطنية بمدينة بنغازي، اليوم السبت، بمشاركة هدة أطياف سياسية وبحضور أعيان ومشايخ القبائل تحث شعار “من أجل إنقاذ الوطن من الإرهاب والفوضى والتدخل الأجنبي”.

ويبحث الملتقى الذي عقد في فندق تيبستي، ويستمر لمدة يومين سُبل توحيد الجهود السياسية والتحضير لملتقى وطني جامع للخروج بالبلاد من الفوضى والإرهاب إلى الاستقرار والرخاء

وأعرب المشاركين، عن شكرهم لجهود القوات المسلحة العربية الليبية في حربها ضد الإرهاب وفي المصالحة الوطنية، معبرين عن دعمهم للقوات المسلحة.

ويأتي الملتقى ضمن الجهود الليبية لجمع أبناء الوطن، من أجل مستقبل البلاد للخروج بها من الفوضى ولإعلان تأييدنا للقوات المسلحة العربية الليبية نحو بناء الوطن.

