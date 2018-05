المتوسط:

استشهد جندي آخر من منتسبي القوات المسلحة، وإصابة ثلاثة جنود آخرين بالقرب من معسكر الدروع بمحور “الحيله”، اليوم الأحد، جنوب مدينة درنة نتيجة إنفجار لغم أرضي.

وأوضح مصدر محلي، في تصريحات خاصة لصحيفة المتوسط، أن الجندي يدعى سالم عبدالهادي من مدينة طرابلس والثلاث جنود المصابين من مدينة بنغازي تابعين للكتيبة طارق بن زياد التابعة للقيادة العامة للجيش.

وأضاف المصدر أن الجدني استشهد بعد أن أقدمت تلك المجموعات الإرهابية علي زرع الإلغام في محيط المعسكر وداخله، مؤكدًا أن المعسكر تحت سيطرة القوات المسلحة .

The post استشهاد جنديًا آخر إثر انفجار لغم أرضي بمحور الحيلة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية