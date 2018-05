المتوسط:

اختتمت كلية الآداب والعلوم بجامعة عمر المختار، اليوم السبت، فعاليات ندوة ثقافية بعنوان “درنة عبر العصور”، لتقديم العديد من الورقات والبحوث التي تحدثت عن تاريخ المدينة النضالي والثقافي وتاريخها الإنساني.

وشارك في فعاليات هذه الندوة التي أقيمت بالمسرح الوطني بمدينة درنة على مدار يومين، الدكتور الرويعي اقناوي من جامعة بنغازي وأيضا الدكتور عبد الحفيظ السبيعي من جامعة سرت.

وقُدمت أيضًا خلال الندوة بحوث من قبل أعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب والعلوم وأيضا كلية السياحة والآثار سوسة وبعض المهتمين بهذا الشأن والتي تحدثت أيضا عن المعالم والأماكن التاريخية وتاريخ الجهاد الليبي.

وحضر اختتام فعاليات الندوة الدكتور جبريل صالح الديباني وكيل مساعد جامعة عمر المختار فرع درنة، الدكتور فضيل سليمان المنفي عميد كلية الآداب والعلوم درنة، الدكتورة وفاء الساعدي عضو هيئة تدريس بكلية الآداب والعلوم درنة، الأديب محمد فتح الله اسويسي لجنة حماية المباني القديمة، ميلاد منصور الحصادي والذي قام بتقديم الندوة.

The post «درنة عبر العصور».. ندوة ثقافية بجامعة عمر المختار appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية