مديرية أمن سرت تستعد لتأمين المدينة خلال شهر رمضان

عقد مدير أمن سرت، الصديق بن سعود، اجتماعًا مساء أمس السبت، مع رؤساء المراكز و الأقسام بلحث آليات استعدادت تأمين المدينة خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

وناقش الاجتماع، الذي عقد بمقر المديرية، وضعية الهجرة غير الشرعية وكيفية التعامل مع من يتم ضبطه من مهاجرين وتفعيل تعليمات وزير الداخلية بحكومة الوفاق عبدالسلام عاشور بشأن إجراءات العمالة الوافدة وإمكانية حصرها وإعداد نماذج خاصة بهم وكذلك محاربة جميع الظواهر التى تسئ للأمن العام فى المدينة مثل انتشار ظاهرة الاتجار بالمخدرات .

ومن جانبه، شدد مدير أمن سرت، على ضرورة تعاون المواطنين مع الشرطة وشرطة المرور والنجدة وتبليغ مراكز الشرطة عن أى مستجد يمس الأمن داخل المدينة.

